CVC hoogste bieder voor theetak Unilever - media

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners lijkt het hoogste bod op de thee-activiteiten van Unilever te hebben uitgebracht. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. De overnameprijs wordt geschat op circa 5 miljard dollar. Inmiddels zouden CVC en Unilever in vergevorderde gesprekken zijn. Maar ook Advent is nog steeds 'in de running', aldus Bloomberg. Bron: ABM Financial News

