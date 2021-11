Valuta: euro in licht herstel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer rond 1,1330 dollar, waarmee de Europese munt in een nog altijd dollarminnende markt zijn verlies van eerder deze week deels goed heeft gemaakt.

"Wij denken dat vooral de goede Amerikaanse detailhandelsverkopen over oktober, die dinsdag werden gepubliceerd, de dollar tijdelijk een extra steun in de rug hebben gegeven", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "In combinatie met de visie van de voorzitter van de St. Louis Fed, James Bullard, zorgde dat voor een stevig aanpotende Amerikaanse munt. Wat we daarna zagen is een logische herstel van de euro", aldus Van der Meer.

Voor vandaag verwacht de handelaar van Ebury geen al te grote bewegingen in het muntpaar, ook niet onder invloed van de wekelijkse steunaanvragen in de VS. Die worden ingeschat op 260.000.

Iets meer impact zou voort kunnen komen uit optredens van diverse monetair prominenten, van wie Philip Lane, Fabio Panetta en Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank de belangrijkste zijn.

Naast de steunaanvragen volgen in de Verenigde Staten vanmiddag ook de activiteitenindex van de Federal Reserve van de Philadelphia en de leidende indicatoren over oktober.

Vanmiddag volgt ook het rentebesluit van de centrale bank van Turkije. Daarvoor verwacht Ebury een verlaging met 100 basispunten naar 15 procent, nadat in oktober de rente ook al met 200 basispunten werd verlaagd.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,1332 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8398 Britse pond. Het Britse pond noteerde donderdag vlak op 1,3494 dollar.