Degroof Petercam verhoogt koersdoel OCI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 28,00 naar 33,00 euro bij handhaving van het koopadvies. In de afgelopen weken zijn de prijzen voor kunstmest fors gestegen, aangejaagd door een solide vraag en een beperkt aanbod. Volgens analist Frank Claassen is OCI goed gepositioneerd om hiervan te profiteren. "Hoewel de prijzen wat kunnen afkomen, lijkt er een opwaartse cyclus van meerdere jaren op handen", aldus Claassen. Bovendien kan OCI ook profiteren van de hogere methanolprijzen. Methanol maakt volgens de analist circa 20 procent van de totale productie van OCI uit. Degroof Petercam verhoogde de ramingen voor de aangepaste EBITDA met meer dan 20 procent en gaat er daarbij al vanuit dat de prijzen wat zullen afkoelen. "Wellicht zijn we te voorzichtig als de huidige hoge prijzen aanhouden", aldus Claassen. De analist verwacht meer opwaarts potentieel na de succesvolle beursgang van Fertiglobe. Daarnaast zal OCI in februari mogelijk weer dividend uitkeren, naar schatting van Degroof circa 1 dollar per aandeel. "Gezien de sterke afbouw van schulden, zien we ook ruimte voor stevige extra beloningen voor aandeelhouders." Het aandeel OCI koerste donderdagochtend 0,4 procent hoger op 26,34 euro. Bron: ABM Financial News

