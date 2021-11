Beursblik: ING verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor Heineken verhoogd, van 61,57 naar 69,54 euro, maar handhaaft het verkoopadvies, omdat het koersdoel nog altijd fors lager ligt dan de huidige koers van de bierbrouwer. Aanleiding voor de opwaartse bijstelling is een analyse van de fusie met het Zuid-Afrikaanse Distell, inclusief Namibia Breweries. De combinatie van deze drie bedrijven is substantieel, maar niet transformationeel, concludeert ING. De deal voegt wel waarde toe, uitgaande van een omzetsynergie van 10 procent en 20 procent kostenvoordelen. De deal houdt in dat er een nieuwe leidende producent van bier, cider- en licht-alcoholische dranken en wijn voor zuidelijk Afrika wordt gevormd, waar Heineken tenminste 65 procent van zal bezitten. Het nieuwe bedrijf zal de nummer twee zijn in de markt voor sterke drank. Op een groen Damrak koerst het aandeel Heineken donderdag 1,1 procent hoger op 96,52 euro. Bron: ABM Financial News

