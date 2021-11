Beursblik: ING verhoogt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel IMCD verhoogd van 173,00 naar 198,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. ING gaf donderdag aan dat de resultaten over het derde kwartaal van de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten sterk waren en aanleiding zijn om de taxaties voor 2022 weer te verhogen, nu met 5 procent. Daarbij gaat ING er vanuit dat de spanning tussen vraag en aanbod aanhoudt. ING denkt dat de groei mettertijd afneemt. ING verwacht voor het lopende vierde kwartaal een autonome groei van de brutowinst met procentueel dubbele cijfers en een operationele marge van 11 procent. Voor het gehele boekjaar raamt ING de winst per aandeel op 4,68 en voor 2022 op 5,12 euro. Voor 2023 wordt door de bank rekening gehouden met 5,47 euro, een verhoging met 2 procent ten opzichte van de oude raming. De ramingen van ING voor 2022 en 2023 liggen respectievelijk 7 en 8 procent hoger dan de consensus. De koers van het aandeel IMCD noteerde donderdag op een groen Damrak vlak op 200,00 euro. Bron: ABM Financial News

