Beursblik: ING verlaagt koersdoel PostNL

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 5,80 naar 5,15 euro bij handhaving van het koopadvies. ING verlaagde de winstramingen voor het postbedrijf en kwam zo uit op een lager koersdoel. Desondanks blijft het aandeel in de ogen van Marc Zwartsenburg aantrekkelijk gewaardeerd en blijft de opwaartse potentie op lange termijn eveneens aantrekkelijk. Wel zijn er op korte termijn zorgen over de outlook voor heel 2021 en de beperkte zichtbaarheid op de pakketvolumes in 2022, vanwege een "zeer moeilijke" vergelijkingsbasis in het eerste kwartaal van 2022. ING zag zich dan ook genoodzaakt het aandeel van de favorietenlijst te halen. Zwartsenburg stelde wel dat de verwachtingen voor 2024 ver onder de outlook van PostNL liggen en dat de neerwaarts bijgestelde winstramingen inmiddels grotendeels zijn ingeprijsd. Bovendien blijft het dividend "zeer aantrekkelijk", aldus de analist. "Dit legt een bodem onder de koers." Zwartsenburg ziet een belegging in PostNL ook als een goede bescherming tegen inflatie, omdat de pensioenkosten van het bedrijf zijn gelinkt aan de rentes. Het aandeel PostNL daalde donderdagochtend met 0,5 procent tot 3,73 euro. Bron: ABM Financial News

