Lucas Bols aan kop op vlak Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX koerste donderdag kort na de beursgong fractioneel lager op 827,01 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen ging IMCD aan kop met een 1 procent. De grondstoffenfondsen ArcelorMittal en Royal Dutch Shell noteerden onderaan met verliezen van ongeveer 1,5 procent. In de AMX won Galapagos 2 procent, na een daling van ongeveer 4 procent woensdag zonder direct aanwijsbare reden. Inpost daalde daarnaast 1,5 procent, nadat het aandeel woensdag na cijfers al meer dan 13 procent prijs gaf. Onder de kleinere aandelen konden de cijfers van de Amsterdamse destillateur Lucas Bols op goedkeuring van beleggers rekenen. Het aandeel klom 6 procent. TomTom verloor juist 3 procent na een koerssprong op woensdag zonder aanwijsbare reden. Bron: ABM Financial News

