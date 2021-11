Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 92,00 naar 93,00 euro met handhaving van het advies op Houden. Dit bleek donderdag uit een rapport van de zakenbank. Daarin verhoogde analist Sarah Simon de taxaties voor het operationeel resultaat met 1 tot 2 procent. Voor dit jaar verwacht Berenberg een autonome omzetgroei bij het databedrijf van net iets meer dan 5 procent. Aan de onderzijde ziet Berenberg voor Wolters Kluwer geen wezenlijke risico's, terwijl de onderneming gevrijwaard bleef van corona-effecten. Wolters Kluwer verdient duidelijk een premie ten opzichte van meer traditionele mediabedrijven, vindt Simon, maar de gerealiseerde groei rechtvaardigt volgens haar niet de enorme koersrally van het aandeel dit jaar. Reden voor Simon om het Houden advies te herhalen. Het aandeel Wolters Kluwer sloot woensdag 1 procent hoger op 98,68 euro. Bron: ABM Financial News

