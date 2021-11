CEO Just Eat Takeaway.com wil Grubhub niet verkopen

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft geen plannen om Grubhub weer van hand te doen, maar is wel actief op zoek naar een strategische partner voor de Amerikaanse activiteiten. Dit schreef persbureau Reuters.

Takeaway kocht Grubhub in juni voor een bedrag van 7,3 miljard dollar, maar de overname viel niet in goede aarde bij beleggers die vrezen dat de concurrentie in de VS te sterk is, terwijl Just Eat Takeaway ook steeds meer last krijgt van concurrentie in zijn Europese kernmarkten.

"We kijken naar alles wat onze activiteiten kan versterken, inclusief samenwerkingen met logistieke partijen of grote Amerikaanse supermarktketens", aldus CEO Jitse Groen tijdens een virtuele bijeenkomst van Morgan Stanley.

Groen verwacht "zeer spoedig" samenwerkingen aan te kondigen op het gebied van boodschappenbezorging in diverse markten. "We gaan erg groot worden in het bezorgen van boodschappen."

De topman zegt er vertrouwen in te hebben dat hij het marktaandeel in Duitsland kan vasthouden, ondanks de toegenomen concurrentie van onder meer Doordash in deze regio.