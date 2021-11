Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Woensdag koerste de AEX met een winst van een half procent naar een recordstand van 827,57 punten. Het was alweer de vijfde winstdag op rij voor de hoofdindex. De Midkap gaf juist 1,0 procent prijs.

Wall Street deed woensdagavond een stapje terug, maar de verliezen bleven beperkt tot 0,3 procent voor hoofdgraadmeter S&P 500.

"Recente economische rapporten wijzen op een krachtige economie, maar de voorzichtigheid op de beurzen woensdag wijst er op dat beleggers al een nieuwe covid-cyclus verdisconteren”, zo meent beleggingsstrateeg Jim Paulsen van Leuthold Group.

“Bezorgdheid over covid zorgde er woensdag voor dat de tienjarige obligatierente in de VS voor het eerst in 6 dagen daalde en de grondstoffenprijzen onder druk stonden", voegde Paulsen toe.

In Europa worden her en der maatregelen flink aangescherpt, terwijl in Amerika vorige week juist de grenzen voor bezoekers uit veel landen weer zijn geopend, mits volledig gevaccineerd. Beleggers in de reisbranche voelen de bui echter al weer hangen. Het aandeel van ’s werelds grootste cruisemaatschappij, het Amerikaanse Carnival, daalde woensdag voor de achtste handelsdag op rij.

Ook de aandelen van de Amerikaanse vlieggiganten American en Delta Airlines staan de afgelopen twee weken flink onder druk, net als de olieprijzen. Woensdagavond koerste de Amerikaanse olie-future in New York 3,0 procent lager naar 78,36 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend daalt de future met krap een procent verder.

De bredere aandelenmarkt blijft het echter uitstekend doen en vrijwel dagelijks worden recordstanden aangescherpt. Naast de AEX sloten ook de Duitse Dax index en de Franse CAC 40 woensdag op recordniveaus.

Op Wall Street kon chipgigant Nvidia woensdag nabeurs overtuigende cijfers overleggen. De omzet steeg van 4,7 miljard dollar in het derde kwartaal vorig jaar naar 7,1 miljard het afgelopen kwartaal, hetgeen resulteerde in bijna een verdubbeling van de nettowinst naar 2,5 miljard dollar. Dit was beduidend meer dan waar analisten op rekenden en ook de outlook kon beleggers bekoren. In de elektronische handel nabeurs steeg het aandeel Nvidia meer dan 5 procent. In de reguliere handel in New York sloot het aandeel nog 3,1 procent lager.

Ook de Amerikaanse maker van netwerkdiensten, videoconferentie-tools en beveiligingssoftware Sysco Systems kwam nabeurs met cijfers. Deze konden echter niet overtuigen en het aandeel noteerde in de elektronische handel 6 procent lager.

In Azië is het sentiment vanochtend overwegend negatief. Vooral de beurs in Hongkong staat onder druk met een daling van 1,4 procent door forse koersverliezen voor techgianten. Alibaba, dat nabeurs in China cijfers zal overleggen, daalt 5 procent, terwijl zoekmachinegigant Baidu, het Chinese alternatief voor Google, maar liefst ruim 8 procent prijs moet geven na cijfers. Tencent, waarvan het in Amsterdam genoteerde Prosus grootaandeelhouder is, daalt 2,4 procent.

De beurzen in Tokio, Shanghai en Seoel dalen slechts enkele tienden van een procent, terwijl Sydney nipt in het groen noteert.

Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de Philadelphia Fed index en de index van leidende indicatoren in de VS.

In Nederland maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekend dat de werkloosheid in oktober is gedaald naar het peil van voor de coronacrisis. De werkloosheid daalde naar 2,9 procent van de beroepsbevolking, gelijk aan het peil van februari 2019. In september bedroeg het werkloosheidspercentage nog 3,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Lucas Bols heeft in het afgelopen halfjaar de omzet weer zien terugveren naar het niveau van voor de coronacrisis. Lucas Bols verwacht, nu de vaccinatiegraad gestaag toeneemt en aannemende dat het wereldwijde herstel van de on-trade doorzet en restricties geleidelijk verdwijnen, ook een sterke tweede helft van het jaar. Wel houdt de destillateur rekening met wat margedruk.

De omzet van recyclingspecialist Envipco steeg van 9,1 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020 naar 9,5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021. Het EBITDA-resultaat daalde evenwel van 2,6 miljoen euro naar 0,7 miljoen euro.

SPAC European Healthcare Acquisition & Growth Company voltooide een private plaatsing van 200 miljoen euro.

In de na-aanmeldingstermijn voor het overnamebod op Neways zijn nog eens ruim 1,4 miljoen aandelen aangemeld, waarmee Infestos 97,8 procent van de aandelen Neways in bezit heeft.

Berenberg verhoogde voorbeurs de koersdoelen voor RELX en Wolters Kluwer. En volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group haalde ABN AMRO Ahold Delhaize van de kooplijst. De afgelopen dagen deden Kepler Cheuvreux en Société Générale al hetzelfde.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,3 procent tot 4.688,68 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 35.931,05 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.921,57 punten.