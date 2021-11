Thyssenkrupp overtreft eigen outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft in het gebroken boekjaar zijn eigen outlook voor het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) ruimschoots overtroffen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het Duitse industriële conglomeraat. Het aangepaste EBIT kwam over het gehele boekjaar uit op 796 miljoen euro. In de eerdere outlook hield Thyssenkrupp rekening met circa 500 miljoen euro. Analisten gingen uit van 742 miljoen euro. Over het vierde kwartaal bedroeg het aangepaste EBIT 232 miljoen euro bij een omzet van 9,44 miljard euro. De vrije kasstroom kwam over het laatste kwartaal van het jaar uit op 342 miljoen euro negatief. De nettowinst daalde fors op jaarbasis van 11,6 miljard naar 116 miljoen euro. Vorig jaar profiteerde het bedrijf nog van een boekwinst op de verkoop van de liftdivisie. Analisten gingen vooraf uit van een aangepast EBIT van 178 miljoen euro over het vierde kwartaal. De orderintake over het laatste kwartaal bedroeg 14,31 miljard euro, waarmee het jaartotaal op 39,57 miljard euro uitkwam. Outlook Voor het lopende boekjaar 2021/2022 verwacht het bedrijf een aangepaste EBIT tussen de 1,5 en 1,8 miljard euro, een nettowinst van ten minste 1 miljard euro en een omzet die met circa 5 procent stijgt. De vrije kasstroom komt naar verwachting op break even-niveau uit. Bron: ABM Financial News

