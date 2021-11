European Healthcare Acquisition & Growth Company voltooit plaatsing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) European Healthcare Acquisition & Growth Company heeft een private plaatsing van 200 miljoen euro voltooid. Dit maakte de special purpose acquisition company, kortweg SPAC, woensdag bekend. De plaatsing betrof 20 miljoen 'units', bestaande uit één aandeel en één derde warrant samen voor 10 euro. De plaatsing vond onder andere plaats bij institutionele beleggers. Er is bij Amsterdam Euronext toestemming gevraagd de effecten in notering te nemen. De verwachting is dat er vanaf 18 november in de effecten kan worden gehandeld. De onderneming, vooralsnog zonder activiteiten, wil overnames doen in de Europese gezondheidssector. Bron: ABM Financial News

