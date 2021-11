Europese beurzen openen per saldo hoger

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 14 punten voor de Duitse DAX, een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend iets hoger gesloten.

De aanhoudende zorgen over de inflatie drukten woensdag op het sentiment, nadat uit cijfers van Eurostat bleek dat de consumentenprijzen in de eurozone zoals verwacht in oktober verder zijn gestegen. De inflatie bedroeg in oktober 4,1 procent, tegen 3,4 procent in september.

In het Verenigd Koninkrijk liepen de consumentenprijzen in oktober ook stevig op. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 4,2 procent, tegen 3,1 procent een maand eerder. De Britse producentenprijzen stegen in oktober op maand- en jaarbasis met respectievelijk 1,1 procent en 8,0 procent.

De hoge inflatie vergroot volgens marktvolgers de kans op snellere verkrappingen van het monetaire beleid en komt ook een renteverhoging door sommige centrale banken vlotter in het vizier.

"Aandelenmarkten hebben de laatste tijd moeite om voort te bouwen op het sterke cijferseizoen, aangezien inflatie en de rente de komende maanden bovenaan het zorgenlijstje van beleggers staan", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda.

Bedrijfsnieuws

De concurrent van het Nederlandse medtechbedrijf Philips Siemens Healthineers rekent voor de boekjaren 2023 tot en met 2025 op een vergelijkbare omzetgroei van 6 tot 8 procent per jaar en een stijging van de aangepaste winst per aandeel met 12 tot 15 procent per jaar. Het aandeel Siemens Healthineers steeg circa 5,6 procent. Philips daalde 0,7 procent.

Randstad heeft de autonome omzet in oktober op jaarbasis met 17 procent zien oplopen en de doelstellingen voor de lange termijn gehandhaafd. Het aandeel verloor desondanks 0,3 procent.

In Parijs ging Schneider aan kop met een winst van 1,8 procent en Saint Gobain won 1,7 procent. ArcelorMittal won 1,3 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 4,6 procent daalde en Wordline 3,1 procent.

In Frankfurt ging Siemens Healthineers aan de leiding, gevolgd door Hello Fresh met een koerswinst van 3,3 procent. Fresenius daalde 2,2 procent.

Euro STOXX 50 4.400,81 (0,0%)

STOXX Europe 600 489,95 (+0,1%)

DAX 16.251,13 (0,0%)

CAC 40 7.156,85 (+0,1%)

FTSE 100 7.291,20 (-0,5%)

SMI 12.600,15 (+0,3%)

AEX 827,57 (+0,1%)

BEL 20 4.285,61 (-0,4%)

FTSE MIB 27.824,94 (+0,1%)

IBEX 35 8.993,40 (-0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

Aanhoudende zorgen over de hoge inflatie en het economisch herstel drukten donderdag op het sentiment, maar een gebrek aan alternatieven en de hoop dat consumenten kunnen blijven dienen als een pijler van het economische herstel, beteugelden de verliezen, evenals de lage rendementen op staatsobligaties, wat beleggers er ook toe aangezet om aandelen te blijven kopen.

"Aandelen leveren aanzienlijk meer op dan obligaties", zei marktanalist Edward Park van Brooks MacDonald. "Er is op dit moment nog steeds de angst om koerswinst mis te lopen, door die relatieve waardering", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 2,8 procent. De marktindex daalde van 658,1 naar 639,9.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in oktober onverwacht gedaald. In oktober daalde het aantal in aanbouw genomen woningen met 0,7 procent op maandbasis tot 1,52 miljoen woningen op een geannualiseerde basis, terwijl de markt rekende op een stijging van 1,6 procent.

Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 2,40 dollar, lager op 78,36 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Donderdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door de leidende indicatoren van oktober.

Bedrijfsnieuws

Lowe's Companies heeft na een solide derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. De omzet steeg naar 22,9 miljard dollar, een vergelijkbare omzetgroei van 2,2 procent. Het aandeel steeg circa 0,7 procent.

Tesla won ongeveer 3,5 procent. CEO Elon Musk verkocht dinsdag voor 973 miljoen dollar aan aandelen. Musk is al sinds vorige week aan het verkopen. Inmiddels heeft hij ongeveer de helft van het aantal aandelen dat hij wil verkopen ook daadwerkelijk verkocht.

Autofabrikant Nikola is met investeerder Tumin Stone Capital een tweede optie op een kapitaalverhoging van 300 miljoen dollar overeengekomen, waardoor de autofabrikant nu tot 600 miljoen dollar aan nieuwe aandelen kan verkopen aan Tumim. Het aandeel noteerde circa 0,5 procent hoger.

Amazon.com accepteert vanaf volgend jaar geen betalingen meer via Britse Visa-creditcards, volgens persbureau Bloomberg. De online retailer wil zo de transactiekosten terugdringen. Het aandeel steeg circa 0,4 procent.

S&P 500 index 4.688,67 (-0,3%)

Dow Jones index 35.931,05 (-0,6%)

Nasdaq Composite 15.921,57 (-0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag im het rood.

Nikkei 225 29.650,77 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.536,71 (0,0%)

Hang Seng 25.326,98 (-1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1319. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1321 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1306 op de borden.

USD/JPY Yen 114,16

EUR/USD Euro 1,1319

EUR/JPY Yen 129,22

MACRO-AGENDA:

06:30 Werkloosheid - Oktober (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - November (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Thyssenkrupp - Jaarcijfers (Dld)

13:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (Chi)

13:00 Macy's - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers derde kwartaal (VS)