Na-aanmeldingstermijn levert Infestos nog eens ruim 1,4 miljoen aandelen Neways op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In de na-aanmeldingstermijn voor het overnamebod op Newyas zijn nog eens ruim 1,4 miljoen aandelen aangemeld, waarmee Infestos 97,8 procent van de aandelen Neways in bezit heeft. Dit meldden de twee bedrijven woensdag nabeurs. In totaal werden in de na-aanmeldingstermijn die op 17 november om 17.40 uur (CET) afliep 1.421.180 aandelen Neways aangemeld tegen een biedprijs van 14,55 euro, wat neerkomt op ongeveer 11,58 procent van de aandelen en een totale waarde van ongeveer 20,68 miljoen euro. Samen met de aandelen die Infestos al in bezit had vertegenwoordigt dit een totaal van ruim 12.000.559 aandelen Neways, ofwel ongeveer 97,8 procent van de aandelen. De afwikkeling van de aandelen die in de na-aanmeldingstermijn zijn aangemeld zal plaatsvinden op 24 november 2021. Infestos houdt het recht voor om een squeeze-out procedure te starten. Bron: ABM Financial News

