Wall Street koerst af op lager slot

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.692,33 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 35.970,08 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 15.938,87 punten. Aanhoudende zorgen over de hoge inflatie en het economisch herstel drukken donderdag op het sentiment, maar een gebrek aan alternatieven en de hoop dat consumenten kunnen blijven dienen als een pijler van het economische herstel, beteugelen de verliezen, evenals de lage rendementen op staatsobligaties, wat beleggers er ook toe aangezet om aandelen te kopen. "Aandelen leveren aanzienlijk meer op dan obligaties", zei marktanalist Edward Park van Brooks MacDonald. "Er is op dit moment nog steeds de angst om koerswinst mis te lopen, door die relatieve waardering", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 2,8 procent. De marktindex daalde van 658,1 naar 639,9. Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in oktober onverwacht gedaald. In oktober daalde het aantal in aanbouw genomen woningen met 0,7 procent op maandbasis tot 1,52 miljoen woningen op een geannualiseerde basis, terwijl de markt rekende op een stijging van 1,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1323. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1318 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1319 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 2,5 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.



Donderdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door de leidende indicatoren van oktober. Bedrijfsnieuws Lowe's Companies heeft na een solide derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. De omzet steeg naar 22,9 miljard dollar, een vergelijkbare omzetgroei van 2,2 procent. Het aandeel steeg 1,4 procent. Tesla won 3,1 procent. CEO Elon Musk verkocht dinsdag voor 973 miljoen dollar aan aandelen. Musk is al sinds vorige week aan het verkopen. Inmiddels heeft hij ongeveer de helft van het aantal aandelen dat hij wil verkopen ook daadwerkelijk verkocht. Autofabrikant Nikola is met investeerder Tumin Stone Capital een tweede optie op een kapitaalverhoging van 300 miljoen dollar overeengekomen, waardoor de autofabrikant nu tot 600 miljoen dollar aan nieuwe aandelen kan verkopen aan Tumim. Het aandeel noteerde 0,9 procent hoger. Amazon.com accepteert vanaf volgend jaar geen betalingen meer via Britse Visa-creditcards, volgens persbureau Bloomberg. De online retailer wil zo de transactiekosten terugdringen. Het aandeel steeg 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

