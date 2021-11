IMCD neemt PT Megasetia Agung Kimia over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD Indonesia neemt PT Megasetia Agung Kimia over. Dit meldde de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten woensdag nabeurs. De financiële details van de transactie worden niet vermeld. "Megasetia past uitstekend in de life science-strategie van IMCD en biedt een belangrijk platform voor verdere groei in de life science-segementen in Indonesië", zei IMCD in een toelichting. De transactie vindt plaats in twee tranches. IMCD verkrijgt nu 70 procent van het aandelenkapitaal van Megasetia. De resterende 30 procent krijgt de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten in 2025. De distributeur van speciale ingrediënten voor de farmaceutische industrie in Indonesië genereerde in 2020 een omzet van circa 60 miljoen euro. Het concern telt 160 medewerkers en omvat 3 laboratoria, 6 kantoren en 6 magazijnen in Indonesië. Bron: ABM Financial News

