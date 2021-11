Europese beurzen licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend iets hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 489,95 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 16.251,13 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.156,85 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent lager op 7.291,20 punten.

De aanhoudende zorgen over de inflatie drukten woensdag op het sentiment, nadat uit cijfers van Eurostat bleek dat de consumentenprijzen in de eurozone zoals verwacht in oktober verder zijn gestegen. De inflatie bedroeg in oktober 4,1 procent, tegen 3,4 procent in september.

In het Verenigd Koninkrijk liepen de consumentenprijzen in oktober ook stevig op. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 4,2 procent, tegen 3,1 procent een maand eerder. De Britse producentenprijzen stegen in oktober op maand- en jaarbasis met respectievelijk 1,1 procent en 8,0 procent.

De hoge inflatie vergroot volgens marktvolgers de kans op snellere verkrappingen van het monetaire beleid en komt ook een renteverhoging door sommige centrale banken vlotter in het vizier.

"Aandelenmarkten hebben de laatste tijd moeite om voort te bouwen op het sterke cijferseizoen, aangezien inflatie en de rente de komende maanden bovenaan het zorgenlijstje van beleggers staan", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda.

De euro/dollar noteerde op 1,1306. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1308 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1319 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,7 procent lager, ondanks dat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

De concurrent van het Nederlandse medtechbedrijf Philips Siemens Healthineers rekent voor de boekjaren 2023 tot en met 2025 op een vergelijkbare omzetgroei van 6 tot 8 procent per jaar en een stijging van de aangepaste winst per aandeel met 12 tot 15 procent per jaar. Het aandeel Siemens Healthineers steeg circa 5,6 procent. Philips daalde 0,7 procent.

Randstad heeft de autonome omzet in oktober op jaarbasis met 17 procent zien oplopen en de doelstellingen voor de lange termijn gehandhaafd. Het aandeel verloor desondanks 0,3 procent.

In Parijs ging Schneider aan kop met een winst van 1,8 procent en Saint Gobain won 1,7 procent. ArcelorMittal won 1,3 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 4,6 procent daalde en Wordline 3,1 procent.

In Frankfurt ging Siemens Healthineers aan de leiding, gevolgd door Hello Fresh met een koerswinst van 3,3 procent. Fresenius daalde 2,2 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.692,89 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.