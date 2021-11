TomTom en chippers uitblinkers op verdeeld Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag verdeeld gesloten, na een dag waarop er weinig lijn viel te ontdekken in de koersbewegingen.

De AEX sloot 0,53 procent hoger op 827,57, de Midkap-index daalde 1,0 procent en de Smallcaps verloren 0,9 procent.

"Ik zie geen grotere lijn", zei vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor tegen ABM Financial News. Een uitzondering wilde hij nog wel maken voor de vastgoedbedrijven, waar wat aanbod was dat de koersen liet dalen, mogelijk in anticipatie op nieuwe lockdowns en winkelsluitingen vanwege het rondrazende coronavirus in Nederland.

Verder bleef de dollar stijgen ten opzichte van de euro, doordat het veronderstelde 'gat' tussen het moment dat de Federal Reserve zijn rente gaat verhogen en het moment dat de ECB dat voorbeeld volgt, steeds groter wordt.



CIO Laurent Denize van ODDO BHF Asset Management spreekt van een "spectaculair" cijferseizoen in Europa, nadat 60 procent van de bedrijven inmiddels met cijfers kwam. Daaruit bleek t dat de winst per aandeel van bedrijven gemiddeld 10 procent hoger lag dan waar de consensusverwachtingen rekening mee hielden. "De consensus mikt voor heel 2021 nu gemiddeld op een groei van de winst per aandeel van maar liefst 60 procent." Ten opzichte van 2019 betekent dit een plus van 15 procent. "De groei is nog indrukwekkender in de VS."

Volgens Denize is de impact van de gestegen grondstofprijzen in alle sectoren beperkt gebleven. "De meeste bedrijven konden inderdaad de hogere prijzen doorberekenen aan klanten." Het negatieve effect kan nog wel duidelijker zichtbaar worden bij auto's, consumentengoederen en de voedselindustrie. Slechts twee sectoren profiteren volgens Denize van de verstoringen in de aanvoerketen, te weten halfgeleiders en transportbedrijven.

De Amerikaanse olievoorraden bleken afgelopen week te zijn gedaald met 2 miljoen vaten. De olieprijzen liepen met 1,0 procent terug.

Het muntpaar euro/dollar daalde verder en koerste rond 1,1306.

De dollar is dan nog wel steeds erg in trek, maar analisten van IG zien risico's voor de greenback. Zo lijken de positieve ontwikkelingen rond het grote Amerikaanse infrastructuurplan inmiddels ingeprijsd en kan een flinke stijging van de coronabesmettingen het sentiment onder druk zetten. TD Securities verwacht dat de dollar kan verzwakken in 2022, omdat de Fed waarschijnlijk de rentes toch niet zal verhogen, hetgeen door de markt wel wordt verwacht.

Stijgers en dalers

Het aandeel Ahold Delhaize verloor 3,6 procent na adviesverlagingen van analisten van Société Générale vandaag en Kepler Cheuvreux gisteren. Portefeuillemanager Albert Jellema van ProBeleggen noemde de adviesverlagingen vreemd, omdat de winstverwachtingen met 15 procent werden verhoogd.

Andere dalers waren Heineken en Unibail-Rodamco-Westfield met verliezen van 2,9 en 2,0 procent. Aandelen als Basic-Fit, Kinepolis en vastgoedbedrijven als Unibail Rodamco stonden onder druk de afgelopen week door de dreigende lockdownmaatregelen, maar beleggers zijn niet echt aan het bibberen, meent Jellema.

Randstad leverde 1,6 procent in na een update over de laatste maanden en het afgeven van nieuwe groeidoelen. Daar stonden de winsten van Besi en ASML met circa 3,6 en 1,7 procent tegenover.

Midkapper SBM Offshore won 1,1 procent. De oliedienstverlener heeft van ExxonMobil de opdracht gekregen voor een vierde FPSO in Guyana.

In de AMX won TKH 3,4 procent. Net als Ahold presenteerde TKH nieuwe groeidoelen. Op dinsdag kwam het bedrijf al met cijfers die positief ontvangen werden.

Galapagos verloor fors terrein. Het volatiele aandeel sloot 5 procent lager.

Kluisjesbedrijf InPost verloor zelfs 13 procent na een verlaging van de winstverwachting.

Navigatiespecialist TomTom steeg opeens sterk in de middaghandel. Dit leek op de koersbeweging bij een overnamegerucht, zei Jellema, maar er volgde geen bevestiging of opschorting van het aandeel. Het aandeel sloot 9 procent hoger.

Avantium daalde 4 procent na een koersdoelverlaging door Degroof Petercam. Vastned werd ruim 4 procent goedkoper.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden bij het klinken van de slotgong in Amsterdam op kleine verliezen.