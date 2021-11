Video: vooruitzichten voor aandelen in 2022 positief

(ABM FN-Dow Jones) De economische vooruitzichten voor 2022 zijn positief. Dit zegt senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera tegen ABM financial News.

"De economieën van Europa en de VS zijn beland in een fase waarin groei, herstel op de arbeidsmarkt, inkomen, consumptie en investeringen eigenlijk versterken. China blijft wat achter, daar kampt men met wat problemen in de vastgoedsector", zei Van Leenders.

De hoge inflatie is volgens de strateeg grotendeels tijdelijk van aard en ook de krapte in productieketens zal in de loop van 2022 minder worden.

Centrale banken gaan hier volgens Van Leenders wel op reageren. "Dus we zien dat opkoopprogramma's en obligaties worden afgebouwd en naar verwachting zal eind 2022 in Amerika de eerste renteverhoging volgen", zei hij.

"Over aandelen zijn we eigenlijk optimistisch. Die winstgroei is er. Dat is natuurlijk positief voor aandelen. Het kan wel zijn dat door die hogere rente de waarderingen van aandelen iets afnemen, waardoor de markt de winstgroei niet helemaal zal bijhouden", besloot hij.

