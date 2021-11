Video: groene ambities jagen inflatie aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Groene ambities wakkeren de inflatie verder aan. Dit zegt Director of Research Multi Asset Grethe Schepers van Fidelity International voor de camera van ABM Financial News. Regelmatig vraagt Fidelity International aan zijn pakweg 150 analisten wat de duizenden bedrijven wereldwijd waar zij mee spreken denken over het bedrijfsklimaat en de vooruitzichten. Daaruit bleek dat bedrijven steeds meer rekening beginnen te houden met CO2prijs. Meer dan een derde van alle bedrijven zei zijn bedrijfsmodellen in de komende drie jaar aan te passen in afwachting van de prijsontwikkeling. "Bedrijven vertellen ons dat CO2-beprijzing een onontkoombaar instrument zal zijn in de race naar net-nul. Maar een hogere CO2-prijs en de investeringen die nodig zijn om groen te worden, kunnen de inflatiedruk aanwakkeren", waarschuwde Schepers. En een hogere inflatie voert de druk op de centrale banken op om hun ruime monetaire beleid sneller te verkrappen. Klik hier voor: groene ambities jagen inflatie aan Bron: ABM Financial News

