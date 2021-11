ArcelorMittal van start met nieuwe aandeleninkoop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal is begonnen met zijn nieuwe aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro, nadat het vierde programma op 16 november werd afgerond. Dat maakte het staalbedrijf woensdagmiddag bekend. Onder het afgeronde programma, dat werd goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 8 juni, werden 67,4 miljoen eigen aandelen ingekocht voor 1,88 miljard euro. Bij de derdekwartaalcijfers voegde ArcelorMittal 1 miljard dollar toe aan zijn inkoopprogramma. Dit vandaag gestarte programma zal naar verwachting in februari volgend jaar zijn voltooid. Bron: ABM Financial News

