Vlakke opening  Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenden woensdag af op een min of meer vlakke opening, in afwachting van kwartaalcijfers van retailers als Target en TJX. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel minder dan 0,1 procent in het rood, terwijl de Nasdaq-future een minieme openingswinst aangaf.



Een sterk seizoen van bedrijfsresultaten heeft de aandelenkoersen de afgelopen weken naar nieuwe records opgestuwd, ondanks zorgen bij beleggers dat verstoringen in de aanvoerketen en een hoger dan verwachte inflatie de winsten van bedrijven zouden kunnen drukken. Cisco Systems, Bath & Body Works en Nvidia zullen woensdag nabeurs met hun resultaten naarbuiten komen. Voorbeurs deed Lowe's al de boeken open. Ook de lage rendementen op staatsleningen duwen beleggers in de richting van aandelen. "Aandelen leveren in toenemende mate meer op dan obligaties", zei Edward Park van de Britse investeringsfirma Brooks Macdonald. "Er blijft vrees om koerswinst te missen in de markt, door die relatieve waardering." Voorbeurs bleek het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS in oktober onverwacht gedaald, met 0,7 procent. Er was een stijging van 1,6 procent voorspeld. Huizenbouwers zitten klem tussen een sterke vraag naar woningen, hoge kosten van bouwmaterialen en schaarste aan materialen en arbeid. De cijfers over nieuwbouw zijn daarom de laatste maanden wisselvallig. De olieprijs daalt. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 0,9 procent tot 79,03 dollar. Brent-olie verloor 0,7 procent tot 81,84 dollar per vat. Vanmiddag volgen de oliereserves uit de VS. De euro/dollar noteerde op 1,1311. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1313 op de borden. Bedrijfsnieuws



Lowe's Companies heeft na een solide derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. De omzet steeg naar 22,9 miljard dollar, een vergelijkbare omzetgroei van 2,2 procent. Het aandeel lijkt 4 procent hoger te openen. Tesla steeg voorbeurs 1,1 procent. CEO Elon Musk verkocht dinsdag voor 973 miljoen dollar aan aandelen. Musk is al sinds vorige week aan het verkopen. Inmiddels heeft hij ongeveer de helft van het aantal aandelen dat hij wil verkopen ook daadwerkelijk verkocht. Autofabrikant Nikola is met investeerder Tumin Stone Capital een tweede optie op een kapitaalverhoging van 300 miljoen dollar overeengekomen, waardoor de autofabrikant nu tot 600 miljoen dollar aan nieuwe aandelen kan verkopen aan Tumim. Het aandeel daalde voorbeurs 1 procent. Amazon.com accepteert vanaf volgend jaar geen betalingen meer via Britse Visa-creditcards, volgens persbureau Bloomberg. De online retailer wil zo de transactiekosten terugdringen.



Slotstanden Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P500-index steeg 0,4 procent tot 4.700,90 punten, herstellend van het verlies van maandag, net onder de hoogste stand ooit. De Dow Jones-index won 0,15 procent tot 36.142,22 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,8 procent tot 15.973,86 punten. Bron: ABM Financial News

