Europese afkeuring Alzheimer-medicijn Biogen dreigt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Biogen heeft een in de procedure voor goedkeuring in Europa van het middel aducanumab tegen Alzheimer een tegenvaller moeten incasseren. Dat maakte het farmaciebedrijf woensdagmiddag bekend. Een adviesraad gaf een negatief advies af voor de nieuwe Alzheimer-behandeling. Het Committee for Medicinal Products for Human Use van de medische waakhond EMA zal naar verwachting medio december een formeel besluit nemen. Biogen zegt vervolgstappen te overwegen. Ondanks het negatieve advies, blijft Biogen geloven in aducanumab, zei Priya Singhal van de biofarmaceut. Het middel is wel al goedgekeurd in de Verenigde Staten voor patiënten waar de ziekte heeft geleid tot milde cognitieve beperkingen of milde dementie. Bron: ABM Financial News

