Amazon wil geen Britse betalingen meer via Visa - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com accepteert vanaf volgend jaar geen betalingen mee via credit cards van Visa die zijn verstrekt in het Verenigd Koninkrijk. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag. Dit als een volgende poging van de online retailer om de transactiekosten terug te dringen. Bloomberg stelde dat Amazon gebruikers van Britse Visa-kaarten deze week op de hoogte zijn gesteld van dit voornemen, dat vanaf 19 januari 2022 van kracht wordt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.