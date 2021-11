ECB waarschuwt voor correcties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft woensdag gewaarschuwd voor mogelijke correcties op de beurzen en in vastgoed, ondanks dat de risico’s op korte termijn zijn afgenomen. Dit bleek uit de halfjaarlijkse Financial Stability Review van de centrale bank. De ECB wijst op de hoge schulden van zowel overheden als bedrijven als gevolg van de coronacrisis. En in vastgoedmarkten die voor de coronacrisis al stevig gewaardeerd waren, zijn de kwetsbaarheden alleen maar groter geworden, aldus het rapport van de ECB. Ook de aandelenmarkten en andere risicovolle beleggingen zijn volgens vice-voorzitter Luis de Guindos "vatbaarder voor correcties". Hij waarschuwde dat gevestigde marktpartijen steeds exotischer gaan beleggen in hun zoektocht naar rendement. Overigens is door het economisch herstel het risico op de korte termijn wel kleiner geworden, zo kopte de Financial Stability Review woensdag. Wanbetalingen en kredietverliezen zijn nu beduidend minder grote zorgen dan zes maanden geleden, erkende De Guindos. "Maar de risico's van de pandemie zijn niet helemaal weg", waarschuwde hij. Bron: ABM Financial News

