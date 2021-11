Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in een markt die voorlopig geen reden ziet om over te gaan tot winstnemingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 489,30 punten. De Duitse DAX liet ook een stijging zien van 0,1 procent naar 14.264,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van eveneens 0,1 procent met een stand van 7.162,26 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,3 procent naar 7.304,20 punten.

De Britse consumentenprijzen stegen in oktober op jaarbasis met 4,2 procent, tegen een stijging met 3,1 procent in september. De producentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk kwamen in oktober op jaarbasis 8,0 procent hoger uit, meer dan de verwachte 7,1 procent.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen ook in de tweede meting voor oktober met 4,1 procent op jaarbasis.

De Amerikaanse macro-economische data bestaan woensdag uit woningbouw en bouwvergunningen over oktober en de wekelijkse olievoorraden.

Er is woensdag één spreker om in de gaten te houden en dat is de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans, die bekend staat als mild ten aanzien van het huidige ruime monetaire beleid.

Olie noteerde woensdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het rood op 78,72 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 81,44 dollar werd betaald, een daling van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1311. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1308 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1313 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De concurrent van het Nederlandse medtechbedrijf Philips Siemens Healthineers rekent voor de boekjaren 2023 tot en met 2025 op een vergelijkbare omzetgroei van 6 tot 8 procent per jaar en een stijging van de aangepaste winst per aandeel met 12 tot 15 procent per jaar. De koers van het aandeel Siemens Healthineers noteerde 3,8 procent hoger.

Randstad heeft de autonome omzet in oktober op jaarbasis met 17 procent zien oplopen en de doelstellingen voor de lange termijn gehandhaafd. Het aandeel Randstad noteerde 0,2 procent lager in koers.

In Parijs en Frankfurt waren nauwelijks grote koersafwijkingen. Delivery Hero en Sartorius liepen in Frankfurt 2,2 procent op en daarmee was het verhaal van de uitschieters wel verteld.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood.

De S&P500-index steeg dinsdag 0,4 procent tot 4.700,90 punten, herstellend van het verlies van maandag, net onder de hoogste stand ooit. De Dow Jones-index won 0,15 procent tot 36.142,22 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,8 procent tot 15.973,86 punten.