Valuta: dollar blijft stijgen

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,13 dollar, waarmee de Amerikaanse munt zijn opmars onverminderd voortzet.

"De euro maakte zelfs nog even een uitstapje naar 1,1264 dollar", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Maar dat lijkt voorlopig op een vergissing in een transactie te berusten. Niettemin prijst de markt voortvarend een renteverhoging door de Federal Reserve in", aldus Mevissen.

Mevissen signaleerde ook woensdag een dollar die ten opzichte van alle andere belangrijke valuta opliep. "Het is dan ook zeker geen eurozwakte dat we zien", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

De voorzitter van de St. Louis Fed, James Bullard, vindt dat de Amerikaanse Federal Reserve het monetaire beleid sneller moet verkrappen om het risico van de hoge inflatie te managen. Dit zei deze in een interview met persbureau Bloomberg.

Mevissen verwacht voor vandaag verder niet al te veel impact van de Amerikaanse macro-economische data, die bestaan uit woningbouw en bouwvergunningen over oktober en de wekelijkse olievoorraden.

De Britse consumentenprijzen stegen in oktober op jaarbasis met 4,2 procent, tegen een stijging met 3,1 procent in september. De producentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk kwamen in oktober op jaarbasis 8,0 procent hoger uit, meer dan de verwachte 7,1 procent.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen ook in de tweede meting voor oktober met 4,1 procent op jaarbasis.

Er is woensdag één spreker om in de gaten te houden en dat is de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans, die bekend staat als mild ten aanzien van het huidige ruime monetaire beleid.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,1315 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8424 Britse pond. Het Britse pond bleef woensdag stabiel en noteerde op 1,3432 dollar.