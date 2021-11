Bescheiden winst voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 826,65 punten.

"Bij de meeste beleggers zien we dit jaar vooral blije gezichten. Het jaar is nog niet voorbij, maar tot nu toe zijn de behaalde rendementen bijzonder hoog", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De flink gestegen aandelenkoersen zijn volgens hem vooral te danken aan de sterke winstgroei bij bedrijven.

"Ondanks een rally van bijna 23 procent dit jaar, blijven we enthousiast over Europese aandelen. Zowel de absolute waardering als de relatieve waardering is nog steeds aantrekkelijk", zo vindt Wiersma.

CIO Laurent Denize van ODDO BHF Asset Management sluit zich daarbij aan en spreekt van een "spectaculair" cijferseizoen. "Afgelopen maand vroegen we ons af of bedrijven hun hogere kosten wel konden doorbereken. Het antwoord is overduidelijk gebleken", aldus Denize.

In Europa is 60 procent van de bedrijven inmiddels met cijfers gekomen. Daaruit blijkt dat de winst per aandeel van bedrijven gemiddeld 10 procent hoger lag dan waar de consensusverwachtingen rekening mee hielden, aldus Denize. "De consensus mikt voor heel 2021 nu gemiddeld op een groei van maar liefst 60 procent van de winst per aandeel van bedrijven ten opzichte van vorig jaar." Ten opzichte van 2019 betekent dit een plus van 15 procent. "De groei is nog indrukwekkender in de VS."

Volgens Denize is de impact van de gestegen grondstofprijzen "in alle sectoren" beperkt gebleven. "De meeste bedrijven konden inderdaad de hogere prijzen doorberekenen aan klanten." Desondanks kan het negatieve effect duidelijker zichtbaar worden in de komende maanden in sectoren als automotive, consumentengoederen en de voedselindustrie." Slechts twee sectoren lijken volgens Denize goed te profiteren van de verstoringen in de aanvoerketen, te weten halfgeleiders en transportbedrijven.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1314.

De dollar blijft nog steeds erg in trek ten opzichte van andere grote valuta. Toch wezen analisten van IG ook op risico's voor de greenback. Zo lijken de positieve ontwikkelingen rond het grote Amerikaanse infrastructuurplan inmiddels ingeprijsd en kan een flinke stijging van de coronabesmettingen het sentiment onder druk zetten.

TD Securities verwacht dat de dollar kan verzwakken in 2022, omdat de Fed waarschijnlijk de rentes toch niet zal verhogen, hetgeen door de markt wel wordt verwacht. De Fed rondt in juni 2022 het taperingprogramma af en kort daarna wordt door de markt een eerste renteverhoging verwacht. TD denkt echter dat het niet zo'n vaart zal lopen.

De olieprijzen daalden met 1,0 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won ASMI 1,1 procent, terwijl Randstad een pas op de plaats maakte na een update over de laatste maanden en het afgeven van nieuwe groeidoelen. Ahold Delhaize leverde 1,0 procent in, nadat Société Générale het aandeel van de kooplijst haalde. Dinsdag deed Kepler Cheuvreux al hetzelfde.

In de AMX won TKH 1,4 procent, ook na de presentatie van nieuwe groeidoelen. Op dinsdag kwam het bedrijf al met positief ontvangen cijfers. SBM Offshore won 1,7 procent. De oliedienstverlener heeft van ExxonMobil de opdracht gekregen voor een vierde FPSO in Guyana. Inpost daalde 13,5 procent na cijfers, waarin de outlook werd verlaagd.

CM.COM won onder de kleinere aandelen 1,1 procent. Avantium daalde 2,6 procent na een koersdoelverlaging door Degroof Petercam.