Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Avantium

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Avantium verlaagd van 7,50 naar 6,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Avantium kreeg geen subsidie vanuit het innovatiefonds van de Europese Unie. "Erg tegenvallend", zo oordeelde analist Fernand de Boer. Overigens werd in de financieringsplannen van Avantium hier ook geen rekening mee gehouden. "Maar een subsidie zou zeer welkom zijn geweest en had waarschijnlijk voorkomen dat Avantium extra schulden zou moeten aangaan. Het uitblijven van de subsidie is dus overduidelijk negatief voor het bedrijf." Degroof Petercam is er nog niet uit welke kant het op zal gaan met Avantium. In het ergste geval valt het bedrijf compleet door de mand en kan de koers naar 3,00 euro, maar in een ander scenario kan de technologie van Avantium volledig omarmd worden en kan de koers naar 30,00 euro. "Gezien de beperkte zichtbaarheid, blijven we terughoudend en verlagen we ons koersdoel", aldus De Boer. Financiering voor de groeiplannen van Avantium blijft daarbij het meest cruciaal. Het aandeel Avantium koerste woensdagochtend 1,1 procent lager op 3,96 euro. Bron: ABM Financial News

