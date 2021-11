Beursblik: Morgan Stanley verlaagt koersdoel Vopak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Morgan Stanley heeft het koersdoel voor het aandeel Vopak verlaagd van 40,40 naar 38,40 euro met een onveranderd Gelijkgewogen advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. Daarin stelden de analisten naar aanleiding van de resultaten over het derde kwartaal de taxaties licht neerwaarts bij. Voor 2022 verwacht Morgan Stanley een daling met 5 procent voor de winst per aandeel. De bank merkte op dat hogere kosten wat op de marge drukken. Voor volgend jaar wordt meer balans in de markt verwacht. Morgan Stanley wees woensdag op de opmerking van Vopak over het verwachte herstel in de tankopslag volgend jaar. Voor de bank zijn onder meer een terugkeer van contango, een sneller dan verwachte groei in opslagcapaciteit, een terugkeer van hogere termijncontracten en een lagere investeringsgraad potentiële meevallers. Aanhoudende krapte in de oliemarkt, hogere investeringen, een dividendverlaging en vertraging in de oplevering van nieuwe capaciteit vormen een neerwaarts risico. Het aandeel Vopak noteerde woensdag op een groen Damrak 1,2 procent lager op 33,98 euro. Bron: ABM Financial News

