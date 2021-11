'Doelstellingen TKH bieden opwaartse potentie' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De doelstellingen die TKH heeft gepresenteerd, bieden aandeelhouders opwaarts potentieel voor de lange termijn, terwijl de verwachtingen voor de EBITA-marge hoger uitvallen dan voorzien. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag. TKH mikt in 2025 op een EBITA-marge van meer dan 17 procent en op kortere termijn op 15 procent. Dat is hoger dan waar ING rekening mee houdt in de ramingen voor 2022 tot en met 2023 met respectievelijk 13,9 en 14,5 procent. Volgens ING is het evenwel te vroeg om uit te gaan van hogere multiples op basis van deze hogere marges. "TKH heeft in de afgelopen tien jaar een goed trackrecord laten zien als het gaat om de financiële doelen, dat zal zeker helpen", aldus Hollestelle. Uitgaande van een EBITA-marge van 17 procent en een omzet van 2 miljard euro, dan komt de analist uit op een EBITDA van 385 miljoen euro. Rekening houdend met een schuld van 230 miljoen euro komt dit neer op een waardering van 88 euro per aandeel in 2025. TKH biedt aandeelhouders opwaartse potentie voor de lange termijn, zo concludeerde de analist. ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 60,25 euro. Het aandeel steeg woensdag met 3,6 procent tot 56,75 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.