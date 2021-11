TKH mikt op omzet van meer dan 2 miljard euro tegen 2025 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group wil in 2025 een omzet realiseren van meer dan 2 miljard euro. Dit maakte het technologiebedrijf uit Haaksbergen woensdagochtend bekend. Naast een omzet van meer dan 2 miljard, mikt TKH op een rendement op de omzet van boven de 17 procent. In het derde kwartaal van dit jaar kwam het rendement op de omzet uit op 13,7 procent, zo bleek op dinsdag. Daarmee komt de beoogde 15 procent uit het oude Simplify & Accelerate-programma in zicht. "We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de megatrends die onze toekomst bepalen en we blijven transformeren richting een leidend technologiebedrijf", aldus CEO Alexander van der Lof. "We zullen onze autonome groei opvoeren en de volledige potentie van onze disruptieve technologieën benutten." Ook gaat de aandacht vaker uit naar overnames, zo stelde TKH. Dit moet nog eens 100 tot 150 miljoen euro aan omzet opleveren in de komende jaren. Activiteiten met lagere marges en een lager groeiprofiel zullen juist afgebouwd worden. De schuldratio zal onder de 2,0 blijven. TKH zal zich organiseren langs drie technologieën: Smart Vision systems, Smart Manufacturing systems en Smart Connectivity systems. Later vandaag is er een beleggersdag. Bron: ABM Financial News

