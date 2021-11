Beursblik: consensus Randstad blijft ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groeidoelen die Randstad woensdag voorafgaand aan zijn beleggersdag presenteerde, zullen niet tot aanpassingen in de analistenconsensus leiden. Dit meent analist Kean Marden van Jefferies. Randstad liet een stabiele trend zien in oktober en november. Jefferies zag de autonome groei in oktober hoger uitkomen dan de eigen inschatting. Maar omdat Randstad het momentum vanaf september als stabiel omschrijft, rekent de bank niet op een aanpassing van de analistenconsensus. Aangezien Randstad in het verleden nog wel eens moeite had om waarde te creëren, verwacht Jefferies dat beleggers vooral letten op de uitkering van speciale dividenden. Jefferies hanteert een Underperform advies voor het aandeel Randstad met een koersdoel van 49,00 euro. Randstad noteerde woensdag 0,9 procent hoger op 63,26 euro. Bron: ABM Financial News

