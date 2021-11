AEX licht hoger geopend, ASMI wint Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,1 procent hoger op 827,23 punten. Onder de hoofdfondsen won ASMI 1,5 procent, terwijl Randstad 1,2 procent won na een update over de laatste maanden en het afgeven van nieuwe groeidoelen. Unibail-Rodamco-Westfield leverde 1,1 procent in. In de AMX won TKH 3,6 procent, ook na de presentatie van nieuwe groeidoelen. Op dinsdag kwam het bedrijf al met positief ontvangen cijfers. SBM Offshore won 1,9 procent. De oliedienstverlener heeft van ExxonMobil de opdracht gekregen voor een vierde FPSO in Guyana. Inpost daalde 11,0 procent na cijfers, waarin de outlook werd verlaagd. Sif won onder de kleinere aandelen 0,5 procent. Bron: ABM Financial News

