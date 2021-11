Siemens Healthineers presenteert groeidoelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Siemens Healthineers heeft woensdag de nieuwe groeidoelen voor de komende jaren gepresenteerd. De concurrent van het Nederlandse medtechbedrijf Philips rekent voor de boekjaren 2023 tot en met 2025 op een vergelijkbare omzetgroei van 6 tot 8 procent per jaar en een stijging van de aangepaste winst per aandeel met 12 tot 15 procent per jaar. Bij Varian rekent Siemens Healthineers op meer dan 350 miljoen euro aan synergievoordelen en een marge van meer dan 20 procent. Bron: ABM Financial News

