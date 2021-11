Citi Research zet Aedifica op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research is begonnen met het volgen van Aedifica met een koopadvies en een koersdoel van 158,80 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. De groei van de winst per aandeel wordt door de bank op 96 procent geraamd. Citi onderbouwt het koopadvies door te wijzen op de structurele groei van de vraag naar zorgvastgoed door de vergrijzing in Europa, in combinatie met de aanzienlijke onderwaardering van de portefeuille van Aedifica. Ook biedt Aedifica bescherming tegen een hogere inflatie, aldus de analisten. Het aandeel Aedifica sloot dinsdag op 113,70 euro. Bron: ABM Financial News

