Societe Generale haalt Ahold Delhaize van kooplijst

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft woensdag het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Houden, maar het koersdoel ging wel van 27,50 naar 32,00 euro. Na de sterke prestaties van het aandeel dit jaar, zijn de analisten van de Franse bank van mening dat het aandeel inmiddels correct gewaardeerd is en dat de doelstellingen voor de middellange termijn inmiddels wel zijn ingeprijsd. Wel werden de ramingen voor de winst per aandeel door de analisten met gemiddeld 13 procent opwaarts bijgesteld voor de periode 2021 tot en met 2023. Dit deed Société Générale na de sterker dan voorziene resultaten in het derde kwartaal van dit jaar, maar ook vanwege de uitrol van een agressievere groeistrategie en de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro in 2022. Voor dit jaar mikt de Franse bank op een groei van de winst per aandeel met 27,5 procent ten opzichte van 2019, maar voor volgend jaar op een groei van slechts 2,2 procent als gevolg van een terugval in de EBIT-marge. De marktvorsers geven zelf de voorkeur aan Carrefour voor een blootstelling aan supermarkten. Het aandeel Ahold Delhaize sloot dinsdag op 29,84 euro. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News