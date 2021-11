Randstad: autonome omzetgroei van 17% in oktober Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft de autonome omzet in oktober op jaarbasis met 17 procent zien oplopen. Dit maakte de werkintermediair uit Diemen woensdag voorbeurs bekend, voorafgaand aan de beleggersdag die het bedrijf vandaag organiseert. De gemelde autonome groei verhoudt zich tot een plus van 10,5 procent in oktober 2019, toen er nog geen corona-effecten in het spel waren. De volumes in november lijken de positieve trend voort te zetten, ofschoon het vermogen om vooruit te kijken volgens Randstad nog altijd beperkt is. Randstad bevestigde woensdag ook de doelstelling voor de lange termijn van een operationele marge van 5 tot 6 procent. De onderneming blijft inzetten op een groeiend winstgevend marktaandeel. De beleggersdag begint vanmiddag om twee uur. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.