TIE Kinetix boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft in het afgelopen gebroken boekjaar weer winst geboekt, terwijl de aangepaste omzet een pas op de plaats maakte. Dit bleek woensdag uit het jaarbericht van het bedrijf uit Breukelen. De omzet, aangepast voor de desinvestering van TCMA, steeg in het afgelopen jaar tot en met 30 september, met 1 procent naar 14,9 miljoen euro, waarbij de omzet uit SaaS-oplossingen met 14 procent steeg tot 9,7 miljoen euro. De EBITDA daalde op jaarbasis echter met 17 procent naar 1,9 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat (EBIT) juist fors steeg van 123.000 euro in 2020 naar 249.000 euro dit jaar. De nettowinst uit de voortgezette activiteiten steeg tot 632.000 euro. Een jaar eerder boekte TIE nog een verlies van 71.000 euro. In de resultaten zit wel 455.000 euro aan steungeld van de Amerikaanse overheid in verband met de coronacrisis. De operationele kasstroom kwam uit op 2,1 miljoen euro tegen 2,7 miljoen euro aan het eind van 2020. De orderinstroom bedroeg 11,4 miljoen euro tegen 10,2 miljoen euro een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.