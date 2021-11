Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een uur voor de openingsgong fractioneel in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent hoger op 826,50 punten, een nieuwe recordstand.

"De Europese beurzen lijken zwakker van start te gaan in het licht van terughoudende koersontwikkelingen in Azië vanochtend, een sterkere dollar en hogere rentes die op het sentiment drukken", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens Hewson gaat de aandacht vandaag uit naar de inflatiecijfers in de eurozone en het VK.

Wall Street sloot dinsdag licht hoger, na cijfers waaruit bleek dat de consumentenbestedingen sterk blijven. Ook de bedrijfsresultaten zorgden voor optimisme. Desondanks zijn er zorgen dat het momentum op de beurzen negatief wordt beïnvloed door de hoge inflatie. Het zicht op hogere rentes kan aandelen en andere risicovollere beleggingen, die in de afgelopen achttien maanden nog sterk profiteerden van het ruime beleid door centrale banken, onder druk zetten.

"We gaan nu een periode in met misschien wat meer volatiliteit", denkt Frank Winther van Danske Bank, wijzend op oplopende aantallen besmettingen met het coronavirus in Europa. "De rendementen die we dit jaar tot nu toe hebben gezien kunnen gewoon niet aanhouden."

De olieprijs is dinsdag licht gedaald, nadat het Internationaal Energie-agentschap meldde dat toenemende olieproductie het aanbod in de laatste maanden van dit jaar zal opvoeren. Het agentschap voorziet in november en december een toename van de productie met 1,5 miljoen vaten per dag.

De olieprijs steeg dinsdag aanvankelijk na een bericht van persbureau Reuters dat de meerderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden Steny Hoyer het niet eens is met de oproep van Senaatsleider Chuck Schumer, om de strategische oliereserves van het land te gebruiken om de zeldzaam hoge benzineprijs te laten dalen. De marktverwachting dat op korte termijn olie uit die reserve zou vrijkomen, nam daardoor af, volgens analisten.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot uiteindelijk 0,2 procent lager op 80,76 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend daalde de olieprijs met 1,0 procent verder.

De euro/dollar noteerde op 1,1298. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1313 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1348 op de borden.

De dollar blijft nog steeds erg in trek ten opzichte van andere grote valuta. Toch wezen analisten van IG ook op risico's voor de greenback. Zo lijken de positieve ontwikkelingen rond het grote Amerikaanse infrastructuurplan inmiddels ingeprijsd en kan een flinke stijging van de coronabesmettingen het sentiment onder druk zetten. TD Securities verwacht dat de dollar kan verzwakken in 2022, omdat de Fed waarschijnlijk de rentes toch niet zal verhogen, hetgeen door de markt wel wordt verwacht. De Fed rondt in juni 2022 het taperingprogramma af en kort daarna wordt door de markt een eerste renteverhoging verwacht. TD denkt echter dat het niet zo'n vaart zal lopen.

"De Amerikaanse groei zal in 2022 afremmen, dus we zien geen argumenten voor de Fed om volgend jaar de rentes te verhogen", aldus TD.

Bedrijfsnieuws

InPost heeft in het derde kwartaal van 2021 de resultaten opnieuw fors zien aantrekken, maar niet zo sterk als verwacht, waardoor de outlook voor heel 2021 neerwaarts werd bijgesteld.

CTP heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de huurinkomsten zien aantrekken en denkt een jaar eerder dan aanvankelijk gepland op op 10 miljoen vierkante meter verhuurbaar oppervlak te zitten.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index steeg dinsdag 0,4 procent tot 4.700,90 punten, herstellend van het verlies van maandag, net onder de hoogste stand ooit. De Dow Jones-index won 0,2 procent tot 36.142,22 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,8 procent tot 15.973,86 punten.