Nieuwe FPSO-opdracht voor SBM

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft van ExxonMobil de opdracht gekregen voor een vierde FPSO in Guyana. Dit maakte de oliedienstverlener woensdag voorbeurs bekend. Financiële details werden niet gedeeld. De FPSO zal worden gebouwd onder het Fast4Ward programma van SBM. Ook zal SBM de FPSO installeren en gedurende een periode van 2 jaar operationeel verantwoordelijk zijn. Dagelijks zal de FPSO 250.000 vaten olie kunnen produceren. De eerste olie wordt verwacht in 2025. Bron: ABM Financial News

