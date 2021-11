Positieve trend CTP zet door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de huurinkomsten zien aantrekken. Dit bleek woensdag uit cijfers van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering op het Damrak. Topman Remon Vos liet zich tevreden uit over de markt en de prestaties van zijn bedrijf. Hij zei dat CTP volgend jaar op 10 miljoen vierkante meter verhuurbaar oppervlak zal zitten, 12 maanden eerder dan aanvankelijk gepland. CTP geeft volgens Vos dan ook flink gas, en het beste moet nog komen, merkte hij op. In de eerste negen maanden stegen de nettohuurinkomsten met 18 procent naar 240 miljoen euro. In het derde kwartaal steeg dit resultaat met 19 procent naar 79,6 miljoen euro. De nettowinst steeg in de eerste drie kwartalen van 166 miljoen naar 318 miljoen euro. Het derde kwartaal droeg krap 130 miljoen euro bij. De aangepaste EPRA-winst per aandeel over het eerste negen maanden van 2021 kwam uit op 0,38 euro tegen 0,29 euro over dezelfde periode in 2020. CTP denkt dit jaar nog altijd uit te zullen komen rond de 0,50 euro per aandeel. De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP steeg met 21 procent naar ruim 6,1 miljard euro. De loan to value van deze portefeuille is 43,7 procent. Bron: ABM Financial News

