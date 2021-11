WDP opgenomen in Dow Jones Sustainability Indices Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP zal vanaf 22 november deel uitmaken van de Dow Jones Sustainability Indices. Dit kondigde de vastgoedbedrijf woensdagochtend aan. De DJSI bestaat uit toonaangevende bedrijven in alle sectoren die beter presteren dan hun sectorgenoten op relevante duurzaamheidsmaatstaven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.