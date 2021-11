JPMorgan Chase klaagt Tesla aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank JPMorgan Chase claimr 162 miljoen dollar van Tesla, omdat de Amerikaanse autofabrikant een contract uit 2014 tussen de twee bedrijven inzake warrants zou hebben geschonden. Dat meldde persbureau Reuters dinsdag. Tesla verkocht warrants aan de Amerikaanse zakenbank. Deze geven de houder het recht om een aandeel van een bedrijf te kopen tegen een vaste "strike"-prijs op een bepaalde datum. De rechtszaak, die dient bij een federale rechtbank in Manhattan, draait om een aanpassing van de prijs van de warrants door JPMorgan, na de beruchte tweet van Tesla-CEO Elon Musk uit 2018, waarin hij zei te overwegen de elektrische-autofabrikant van de beurs te halen. Dit was volgens de bank een serieuze aankondiging van een overname, waardoor de volatiliteit van het aandeel Tesla verminderde en de waarde van de warrants voor de bank daalde. Een zakenbank verdient namelijk meer aan een warrant als het aandeel volatiel is, omdat er dan goedkoop kan worden bijgekocht en duur verkocht. JPMorgan eist het genoemde bedrag van Tesla, dat weigert te betalen, mogelijk omdat de tweet niet serieus bedoeld was. Het is ongebruikelijk dat een bank zo'n bekende klant voor de rechter daagt, volgens Reuters. JPMorgan zegt tegen het persbureau dat ze door Tesla tot deze stap zijn gedwongen. Bron: ABM Financial News

