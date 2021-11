Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is dinsdag hoger gesloten, na een sterker dan verwachte groei van de detailhandelsverkopen in oktober en sterke bedrijfsresultaten van grote retailbedrijven.

De S&P500-index steeg 0,4 procent tot 4.700,90 punten, herstellend van het verlies van maandag, net onder de hoogste stand ooit. De Dow Jones-index won 0,15 procent tot 36.142,22 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,8 procent tot 15.973,86 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten weifelden afgelopen week, na een sterke run dit jaar. De Dow Jones-index steeg dit jaar 18 procent, de S&P500 25 procent, geholpen door agressieve steun door centrale banken, die echter nu hun stimuleringsprogramma beginnen terug te schroeven nu de inflatie erg hoog oploopt. Zorgen over die inflatie zetten een rem op de koersen, die eerder in het najaar nog records bereikten.

"We gaan nu een periode in met misschien wat meer volatiliteit", denkt Frank Winther van Danske Bank, wijzend op oplopende aantallen besmettingen met het coronavirus in Europa. "De rendementen die we dit jaar tot nu toe hebben gezien kunnen gewoon niet aanhouden."

De detailhandelsomzet steeg met 1,7 procent in oktober, meldde de Amerikaanse overheid dinsdag, en daarmee werden de verwachtingen van 1,5 procent groei overtroffen. Auto's droegen bij aan de meevaller, zonder de autoverkoop was de groei 1,4 procent.

"Een sterk cijfer", zei Matt Stucky van Northwestern Mutual. "We denken dat dit wordt gedreven door een zeer sterk herstel vanuit het perspectief van banen en lonen." Daarnaast hebben mensen nog veel spaargeld te besteden.

De gestegen inflatie haalde wel iets van de glans af van de omzetcijfers. "Oppervlakkig gezien, ziet de sterke groei in detailhandelsomzet er waarschijnlijk beter uit dan ze in werkelijkheid is", zei Jim Baird van Plante Moran Financial Advisors. "Maar de groei is voor een flink deel toe te schrijven aan hogere prijzen en de vroege start van het feestdagenwinkelen trekt een deel van de spenderingsgolf aan het einde van het jaar naar voren."

De industriële productie steeg intussen 1,6 procent in oktober, tegen een maand eerder, volgens de Federal Reserve. Dit was ruim hoger dan verwacht. "We zitten weer op niveaus van voor de crisis met de industriële productie", zei Stucky. Er moet nog veel meer gebeuren om de mondiale leveringsketens "bij te vullen".

Ook de Amerikaanse huizenbouwers meldden een stijging van hun vertrouwensindex voor november.



De euro/dollar handelde op 1,1313. De WTI-olieprijs leverde de eerdere stijging in en sloot licht lager. In zijn maandrapport sprak het Internationaal Energieagentschap de verwachting uit dat het olie-aanbod in de laatste maanden van het jaar zal toenemen met 1,5 miljoen vaten per dag.

Bedrijfsnieuws

Home Depot wist in het derde kwartaal beter te presteren dan de markt had verwacht, maar op kwartaalbasis kwamen de winst en omzet wel lager uit. Het aandeel steeg 5,7 procent.

Walmart heeft in het derde kwartaal meevallende resultaten geboekt en verhoogt de outlook voor heel het jaar opnieuw. Dit meldde de Amerikaanse retailreus dinsdagmiddag. Beleggers reageren vooralsnog niet heel enthousiast. Het aandeel Walmart verloor 2,5 procrent.

JPMorgan wil 162 miljoen dollar zien van Tesla, na de beruchte tweet van Elon Musk, waarin hij zei een beursexit voor het autobedrijf te overwegen. Volgens de bank haalt zo'n overnamebericht de volatiliteit uit het aandeel en daarmee de waarde van de warrants die Tesla aan de bank verkocht. Tesla CEO Elon Musk heeft opnieuw aandelen in het bedrijf verkocht, bleek uit een melding bij toezichthouder SEC. Het aandeel steeg 4 procent.

McDonald's breidt zijn samenwerkingen met maaltijdbezorgers Uber Eats en DoorDash uit. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Uber steeg 5 procent. McDonald's sloot licht lager en DoorDash verloor 3,3 procent.