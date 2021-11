Olieprijs daalt, aardgas fors duurder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag licht gedaald, nadat het Internationaal Energie-agentschap meldde dat toenemende olieproductie de krappe mondiale voorraden zal verruimen. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,2 procent lager op 80,76 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het agentschap voorziet in november en december een toename van de productie met 1,5 miljoen vaten per dag. De olieprijs steeg aanvankelijk na een bericht van persbureau Reuters dat de meerderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden Steny Hoyer het niet eens is met de oproep van Senaatsleider Chuck Schumer, om de strategische oliereserves van het land te gebruiken om de zeldzaam hoge benzineprijs te laten dalen. De marktverwachting dat op korte termijn olie uit die reserve zou vrijkomen nam daardoor af, volgens analisten. De aardgasprijs in Europa steeg dinsdag met 5 procent tot 84,26 dollar per megawattuur. "Het lijkt er verrassend genoeg op dat de Russische gastoevoer naar Europa mogelijk niet doorgaat in december" merkte DNB Markets op. Duitse toezichthouders telden dinsdag de goedkeuringsprocedure uit voor een controversiële aardgaspijplijn uit Rusland, Nord Stream 2. De nieuwe pijplijn is sinds september gereed, maar er stroomt nog geen Russisch aardgas doorheen. Washington is tegen de pijplijn, die bondgenoten Oekraine en Polen omzeilt en de Europese afhankelijkheid van Russisch aardgas kan laten toenemen. Bron: ABM Financial News

