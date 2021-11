Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten na goed ontvangen bedrijfsresultaten en een eerste virtuele ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping die beleggers milder stemde.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent hoger op 489,27 punten. De Duitse DAX steeg 0,6 procent naar 16.247,86 punten. De Franse CAC 40 klom 0,3 procent tot 7.152,60 punten. De Britse FTSE 100 daalde 0,3 procent tot 7.326,97 punten.

De Britse FTSE100-index werd omlaag getrokken door AstraZeneca. "De zwakte van dat aandeel komt mogelijk doordat Pfizer vandaag meldde dat makers van generieke medicijnen goedkopere versies van zijn nieuwe pil tegen het coronavirus maken voor landen met lagere inkomens", zei Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse president Biden zei tijdens de ontmoeting met Xi onder meer dat het "onze verantwoordelijkheid als leiders van China en de Verenigde Staten is om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen onze landen niet uitmondt in een conflict."

De economie in de eurozone is in het derde kwartaal fractioneel harder gegroeid, bleek eerder op de dag. Het bruto binnenlands product steeg met 2,2 procent op kwartaalbasis. In het tweede kwartaal steeg het bbp nog met 2,1 procent. De Franse inflatie steeg in oktober naar 2,6 procent en in België stegen de prijzen zelfs met 5,4 procent.

Amerikaanse economische cijfers waren er over de detailhandelsverkopen, die op maandbasis met 1,7 procent stegen in oktober, wat iets beter was dan werd voorzien. Ten opzichte van een jaar eerder draaiden de winkels 16 procent meer omzet.

De importprijzen stegen verder in oktober met 1,2 procent ten opzichte van september, tegen 0,4 procent een maand eerder. Het cijfer was hoger dan de 1,0 procent die werd verwacht. Ook de exportprijzen stegen sterk, met 1,5 procent op maandbasis.

De industriële productie herstelde in oktober sterker dan verwacht, met 1,6 procent. Ook bleek dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in november is gestegen, waar gerekend was op een ongewijzigd cijfer.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 80,08 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,65 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

De gasprijzen schoten omhoog in Europa, nadat Duitsland een besluit over goedkeuring van de Nordstream 2-pijplijn uitstelde. Een aardgasfuture voor december werd ruim 7 procent duurder.

De euro/dollar noteerde op 1,1348. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1374 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1365 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De reparatiedienst voor huishoudens Homeserve steeg in Londen 7 procent na kwartaalcijfers. Ook telecomgroep Vodafone won 5 procent na resultaten. Vastgoedontwikkelaar Land Securities won 4 procent na resultaten.

Luxe-artikelen-bedrijf Kering won ruim 4 procent in Parijs, en ook brillenverkoper EssilorLuxottica was in trek met een plus van bijna 2 procent.

Prosus steeg ruim 4 procent na een sterke winststijging dankzij de verkoop van aandelen Tencent.

De Spaanse bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sloot 1,1 procent lager, een dag nadat de bank een bod deed op de rest van de Turkse Garanti Bank voor ruim 2 miljard euro.

Royal Dutch Shell won 1,5 procent een dag nadat het concern het definitieve vertrek uit Nederland aankondigde, omdat de Nederlandse dividendbelasting voor Britse aandeelhouders een struikelblok is.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger rond sluitingstijd in Europa. De S&P500 index steeg 0,5 procent en de andere indices bleven daarbij in de buurt.