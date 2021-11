Zwaargewichten helpen AEX aan nieuw record Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gesloten op een nieuwe recordstand. De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 826,50 punten, onder meer dankzij mooie winsten voor zwaargewichten Prosus en Shell. Volgens Justin Blekemolen van Lynx blijft de stijgende trend voor de AEX op korte termijn nog altijd intact. Het weerstandsniveau van 824,74 punten werd dinsdag doorbroken. "Een doorbraak hierboven kan een verdere stijging richting 840 [punten] uitlokken", aldus de beleggingsspecialist. Op macro-economisch vlak was het een drukke dag. Belangrijk waren de Amerikaanse detailhandelsverkopen over de maand oktober. Die stegen op maandbasis met 1,7 procent, waar door economen een stijging met 1,5 procent was voorspeld. De industriële productie in de VS steeg in de maand oktober ook harder dan verwacht, met 1,6 procent. Analist Michael Hewson van CMC vond de Amerikaanse detailhandelsverkopen opvallend, omdat die niet stroken met het verzwakte consumentenvertrouwen in de VS. Daardoor zijn de consumentenvertrouwenscijfers eigenlijk nutteloos als indicator, aldus Hewson. Uit Nederland en de eurozone als geheel verschenen groeicijfers. De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal met 1,9 procent. De eurozone als geheel groeide op kwartaalbasis met 2,2 procent. Een zorg minder voor beleggers is de relatie tussen de Verenigde Staten en China, nu president Joe Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping een positieve ontmoeting achter de rug hebben. "Het was positiever dan verwacht. Er lijkt een bereidheid te zijn aan beide kanten om de relatie te verbeteren", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade na de virtuele bijeenkomst van meer dan 3 uur van de twee leiders op maandagavond. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1339. De WTI-olieprijs daalde licht. In een maandrapport sprak het Internationaal Energieagentschap de verwachting uit dat het olie-aanbod in de laatste maanden van het jaar zal toenemen met 1,5 miljoen vaten per dag. Stijgers en dalers In de AEX ging Prosus aan kop met een winst van 4,2 procent, na een trading update. Volgende week volgt een gedetailleerde kwartaalupdate van de investeerder. Royal Dutch Shell won 2,0 procent. Randstad verloor 1,3 procent voorafgaand aan een beleggersdag op woensdag. Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 3,2 procent. Maandag won Ahold nog 3,5 procent na onder meer de uitgesproken verwachting dat Bol.com in de tweede helft van 2022 een beursnotering krijgt. Kepler Cheuvreux verlaagde dinsdag het advies voor Ahold Delhaize van Kopen naar Houden, maar het koersdoel ging van 30,85 naar 31,90 euro. In de AMX won TKH Group na cijfers 0,9 procent. ING sprak van een solide update. Morgen staat er een beleggersdag van TKH op de rol. Koploper OCI won 3,6 procent en Alfen 2,4 procent. Hekkensluiter was ABN AMRO, met een verlies van 1,3 procent, ondanks een koersdoelverhoging door Deutsche Bank. De Duitse bank prefereert echter ING, waarvoor het koersdoel ook omhoog ging. Het aandeel ING verloor in de AEX 1,0 procent. Onder de kleinere aandelen verloor Sif 2,4 procent. Vastned steeg 1,8 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

