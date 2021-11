Bullard wil snellere monetaire verkrapping Fed - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van de St. Louis Fed, James Bullard, vindt dat de Federal Reserve zijn monetaire beleid sneller moet verkrappen om het risico van de hoge inflatie te managen. Dit zei de Fed-havik dinsdag in een interview met persbureau Bloomberg. Bullard vindt dat de Fed in een hogere tempo moet gaan taperen. Het afbouwen van de maandelijkse obligatie-opkopen ligt nu op 15 miljard dollar, maar zou verhoogd kunnen worden naar 30 miljard per maand. Met dat tempo zou QE aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 zijn afgebouwd, in plaats van eind juni. Bullard, die in 2022 stemrecht heeft in het beleidscomité van de Fed, vindt ook dat de Fed moet overwegen om de rente te verhogen, terwijl het zijn opkoopprogramma afbouwt. De officiële verwachting staat op één verhoging in 2022, maar de markt rekent inmiddels op zeker twee verhogingen. Bullard verwacht dat laatste ook. De bankier vindt het ook niet ondenkbaar dat de Fed na het afronden van QE meteen begint met het inkrimpen van zijn balans. Bullard is van mening dat een meer 'hawkish' aanpak van de Fed in de komende 18 maanden betekent dat de centrale bank in de toekomst net zo agressief zijn beleid moet verkrappen. Bron: ABM Financial News

