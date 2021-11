Duitse toezichthouder schort goedkeuring Nord Stream 2 op

Dit is uiteraard gewoon een politiek spelletje. De EU, want Duitsland heeft zelf weinig tot niet meer in te brengen, heeft opdracht gegeven om dit zolang mogelijk tegen te houden. Des te hoger de gasprijs des te meer duurzaam. De burgers betalen uiteindelijk de rekening.



Het blijft een enorme fout, de EU en de Euro, wij hadden er nooit aan moeten beginnen. Onderlinge samenwerking was altijd al mogelijk. Een gemeenschappelijke munt met Duitsland was ook een goede zet geweest, een gemeenschappelijk munt met failliete landen is dat niet.